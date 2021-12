Clube, agente e jogador vão reunir: futuro de Haaland discutido nos próximos dias

Norueguês pode sair no verão ou ser aumentado no salário e ficar até 2023 no Dortmund

Não é só o futuro de Mbappé que vai mexendo com o planeta do futebol. Haaland, um dos melhores avançados da atualidade, não tem a continuidade assegurada no Dortmund para lá desta época e o futuro pode ficar decidido nos próximos dias.

A intenção do clube alemão passa por reunir com o agente do atleta, Mino Raiola, no sentido de se chegar a um acordo quanto ao futuro próximo. Ou o norueguês é aumentado significativamente no seu salário e fica mais um ano ou sai já no verão.

O primeiro dos cenários agrada claramente a um dos grandes interessados pelo jogador, o Real Madrid, que tem em Mbappé a grande prioridade para os próximos meses e que continua a confiar em Benzema para a posição mais avançado. Em 2023, no entanto, o francês já estará tão perto dos 36 como dos 35 e há que cuidar da sucessão de um atleta que já é o quarto melhor marcador da história do clube e que tem legítimas aspirações a sair como segundo.

Para segurar Haaland, que, de acordo com as informações veiculadas, está mais interessado em já jogar noutras ligas importantes da Europa, o Dortmund sabe que terá de abrir os cordões à bolsa e o valor sugerido na imprensa espanhola é de 14 milhões limpos por ano.

Apesar de ter muito dinheiro para gastar e de já procurar uma alternativa a Mbappé, não é lícito que o PSG consiga convencer Haaland em viajar para França. A curto prazo, tendo em conta a vontade do jogador em atuar noutros países, como Espanha, Itália e, especialmente, Inglaterra, o Manchester United e o Manchester City são os principais concorrentes do Real Madrid.