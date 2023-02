Club Brugge, adversário do Benfica, está de regresso às vitórias

Redação com Lusa

Venceu em casa o Gent por 2-0, em jogo da 27.ª jornada do campeonato belga.

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, regressou às vitórias na Liga belga de futebol, ao bater em casa o Gent por 2-0, em jogo da 27.ª jornada.

No Estádio Jan Breydel, os golos apareceram após o intervalo, por intermédio do defesa neerlandês Bjorn Meijer, aos 72 minutos, que abriu caminho para o médio Hans Vanaken, da marca do castigo máximo, dilatar a vantagem e fechar o resultado, já em tempo de compensação (90+3).

Com este triunfo, após três empates, o Club Brugge ocupa o quarto posto, com 46 pontos, de uma classificação liderada de forma isolada pelo Genk, com 66.

O Benfica, que no encontro da primeira mão dos "oitavos" venceu por 2-0 em Bruges, recebe os campeões belgas, finalistas em 1977/78 na antiga Taça dos Campeões Europeus, em 7 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa.