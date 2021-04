Cláusula no acordo permite que sócios tirem o Barcelona da Superliga

Joan Laporta, presidente blaugrana., desde 8 de março, teria exigido essa cláusula na assinatura do documento fundador da Superliga

As últimas horas têm sido movimentadas no que respeita à Superliga, com notícias oriundas de Inglaterra a darem conta de movimentações do Chelsea e do Manchester City no sentido de abandonarem o projeto, anunciado domingo, de uma nova prova europeia.

Agora, a notícia chega de Espanha e coloca em sério risco a presença do Barcelona. Segundo a estação de televisão da Catalunha, TV3, os sócios do Barcelona poderiam impedir a entrada do clube como fundador da competição, bastando para ta que assim o decidam na próxima Assembleia Geral.

Joan Laporta, presidente blaugrana., desde 8 de março, teria exigido essa cláusula na assinatura do documento fundador da Superliga, de forma a que a última palavra fosse sempre dos associados