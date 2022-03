Clauss foi chamado à seleção francesa e o Lens festejou como se tivesse ganho a Ligue 1

Vários membros do plantel do Lens filmaram e festejaram com grande emoção a primeira chamada à seleção francesa de Jonathan Clauss, lateral direito da equipa

De 29 anos, Clauss foi convocado por Didier Deschamps para os dois jogos particulares que a França vai disputar com a Costa do Marfim e a África do Sul e o defesa assistiu à notícia juntamente com o plantel do Lens, que festejou como se tivesse de acabado de vencer a Ligue 1.

Ora veja o bonito momento em que o Lens reage à chamada do lateral: