Clássico sem Ronaldo e Messi aposta no digital e espetáculo para seguir na berlinda

Barcelona e Real Madrid medem forças este domingo em Camp Nou.

Habituado a um inigualável impacto mediático a nível planetário, o clássico deste domingo (15h15) entre Barcelona e Real Madrid assume-se como um dos mais pálidos das últimas épocas, seja pelas exibições pobres das duas equipas nos últimos encontros ou pelas ausências de Ronaldo e Messi: desde 2005 que um deles marcava presença no choque maior do futebol espanhol.

Num dia onde também se disputam um United-Liverpool, um Marselha-PSG a ameaçar bater todos os recordes de audiência e um Inter-Juventus, a liga espanhola vai apostar no digital e no espetáculo televisivo para manter o planeta ligado à eterna rivalidade entre Madrid e Barcelona.

Antes mesmo do apito inicial, a antevisão do clássico será dirigida por influenciadores em diversas plataformas online. Os adeptos do Real vão poder assistir a uma emissão conduzida pelo merengue Ibai Llanos, popular youtuber que é seguido por 8,2 milhões de pessoas na rede Twitch, enquanto os fãs do Barça vão ter a chance de acompanhar um evento liderado pelo blaugrana Marc Mayoral.

Determinada a oferecer a experiência completa a uma audência prevista de 650 milhões de telespectadores, a emissora responsável pela realização do clássico conta com 32 câmaras espalhadas pelo Camp Nou: entre elas, dez de "slow-motion", duas cinemáticas e uma colocada num cabo a 21 metros de altura em relação ao relvado. O público poderá aceder a todas elas através de um sistema multi-câmara preparado para o efeito.

Mesmo com todos os "efeitos especiais", os artistas continuam a ser os reis da festa e Carlo Ancelotti garantiu ontem que os atuais estão à altura da alta fasquia colocada nas últimas temporadas. "As minhas sensações são as mesmas que tive com Cristiano e Messi no campo. As duas equipas estão em mudança, mas este será sempre um jogo especial. Agora há outros jogadores e, para mim, os jovens do Barcelona são excecionais. O clássico continuará a existir, mesmo sem Ronaldo, Messi ou Ramos", assegurou o treinador do Real. A jogar em casa, o contestado Ronald Koeman está determinado a dar uma alegria a adeptos cabisbaixos pela crise desportiva e financeira do clube. "Temos de jogar sem medo e demonstrar que podemos ganhar. O Barcelona vem de duas vitórias e tem boas sensações. A equipa tem um grande jogo pela frente e temos muita vontade de o ganhar diante do nosso público", disse o técnico dos catalães.