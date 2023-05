Clássico River Plate-Boca Juniors já ferve: "Vamos fazer bom jogo ao galinheiro"

Estádio Monumental, do River Plate

Nicolás Figal, defesa do Boca Juniors, atiçou o adversário

O Boca Juniors defronta a meio da semana o Colo Colo, para a Libertadores, e no fim de semana disputa o clássico do futebol argentino, em casa do River Plate.

E Nicolás Figal, defesa do Boca, já começou a atiçar o adversário.

"Agora vamos passo a passo, vamos ao Chile [quinta-feira contra o Colo Colo] ganhar e fazer um bom jogo no galinheiro [domingo contra o River Plate]", afirmou, referindo-se de forma depreciativa ao Estádio Monumental e aos adeptos do River Plate.