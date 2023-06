"Claro que vou festejar. Não se vence uma Taça de Inglaterra todas as semanas..."

Tricampeão inglês venceu o rival de Manchester e chegou à dobradinha.

O tricampeão inglês Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, conquistou este sábado a Taça de Inglaterra, ao vencer por 2-1 os rivais do United, atingindo a dobradinha na época.

Após a partida, Jack Grealish, extremo dos citizens, admitiu ter realizado um sonho ao vencer a Taça, criticando ainda a grande penalidade assinalada a favor dos red devils aos 33 minutos, que acabou convertida por Bruno Fernandes, na sequência de um lance em que tocou com a mão na bola.

"Inacreditável. Isto são coisas com que sonhas quando és um menino. Eu estava desesperado por vencer uma [Taça de Inglaterra] no Aston Villa e agora consegui. Eu não acho que tenha sido penálti. Nem sequer estava a olhar para a bola, voltei-me e ela acertou-me no braço, mas Gundogan salvou-me", referiu, salientando a importância do bis apontado pelo capitão da equipa.

"O melhor aspeto desta equipa é que temos um misto de tudo. Toda a gente tem confiança, temos rapazes mais velhos e com experiência e jovens que também estão a aprender muito. Agora vamos ter uma boa noite e depois voltamos ao trabalho no domingo e na segunda-feira para o próximo jogo grande da próxima semana [final da Liga dos Campeões]", acrescentou.

Questionado sobre se irá festejar a conquista da mesma forma que fez no campeonato, Grealish não teve receio em admitir: "Claro que vou. Não se vence uma Taça de Inglaterra todas as semanas, por isso vou desfrutar. Depois volto logo para os treinos e recupero amanhã. Adoro este clube, os jogadores e o staff".

O Manchester City volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 10 de junho, data em que vai defrontar os italianos do Inter na final da Liga dos Campeões, em Istambul, onde poderá conquistar um inédito triplete na história do clube.

Leia também FC Porto Cortejo motorizado e pedido a Sérgio Conceição: FC Porto ruma ao Jamor Adeptos do FC Porto juntaram-se junto do Estádio do Dragão para deixar bem claro o apoio à equipa que este domingo volta à final da Taça de Portugal, agora tendo o Braga como adversário