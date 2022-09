Violência no Brasil: claques de Cruzeiro e Palmeiras confrontam-se na autoestrada

Confrontos entre as claques "Máfia Azul", do Cruzeiro, e "Mancha Verde", do Palmeiras.

Claques de Cruzeiro e Palmeiras entraram em confronto esta quarta-feira, numa autoestrada no Brasil, em Carmópolis de Minas, em Minas Gerais.

Segundo a concessionária Arteris, responsável pela referida autoestrada, dois adeptos tiveram ferimentos leves e dois moderados, sendo encaminhados para as urgências de Oliveira, Minas Gerais.

De acordo com a claque do Cruzeiro "Máfia Azul", a mesma foi surpreendida "por adeptos do Palmeiras na estrada, numa emboscada, onde possuíam arma de fogo, que acabou por ferir ocupantes" do autocarro onde seguia para Campinas, onde o Cruzeiro irá defrontar o Ponte Preta.

"Hoje aconteceu um facto lamentável, onde precisámos de agir em legítima defesa para defender a integridade de todos os presentes para acompanhar o espetáculo em Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta o Ponte Preta", pode ainda ler-se no Twitter da "Máfia Azul".

O líder da claque "Mancha Verde", do Palmeiras, envolvida no confronto, terá ficado sem a carteira, apreendida pela "Máfia Azul".