Claque do PSG vai fazer protesto contra Messi

Grupo de adeptos parisienses acredita que Messi tem um salário demasiado elevado para aquilo que tem mostrado no clube. O protesto acontecerá no jogo frente ao Rennes, no domingo.

A claque "Collectif Ultras Paris", afeta ao Paris Saint-Germain, estará a preparar um protesto contra Lionel Messi, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo. A demonstração de desagrado acontecerá no domingo, no jogo frente ao Rennes, a contar para a 28.ª jornada da Ligue 1.

"Vamos assobiar Messi no próximo domingo. Tem um salário demasiado alto para aquilo que faz dentro de campo", relatou um adepto à publicação referida, mantendo o anonimato: "Quando se entra neste grupo, assina-se um documento de confidencialidade. Não posso concretizar mais quanto aos detalhes daquilo que estamos a preparar."

O grupo em questão acredita que Messi é um dos culpados pela eliminação na Liga dos Campeões, diante do Bayern Munique, e o facto de o argentino ainda não ter renovado contrato - termina no final desta temporada - também causa descontentamento.