Claque do PSG lamenta protesto contra Neymar: "Não queremos magoá-lo..."

Algumas dezenas de adeptos do PSG estiveram nas imediações da casa de Neymar em Paris, na quarta-feira, e pediram que o avançado brasileiro deixe o clube. Antes, no protesto que juntou centenas na sede do clube, também já tinham pedido a saída do jogador.

Romain Mabille, líder da claque Collectif Ultras Paris (CUF), afeta ao PSG, lamentou esta quinta-feira que alguns adeptos da equipa se tenham dirigido às imediações da casa de Neymar para exigir a saída do extremo brasileiro do clube, já depois de o terem feito junto à sede parisiense.

Um dia depois do protesto, Mabile garantiu que a claque não apoia a iniciativa, ainda que considere que a despedida de Neymar de Paris seria uma opção benéfica para o jogador.

"Não apoio o que aconteceu, não foi uma ação do CUP, o grupo não a reivindica, e lamento que se tenha passado. Pedimos a todos que não entrem em atos de violência, queremos fazer passar mensagens válidas. A título pessoal, lamento que se tenha passado e tenho pena que as pessoas só se lembrem disso", referiu, em entrevista ao jornal Le Parisien.

"A nossa mensagem vai muito além disso. Messi vai sair e só se quer deixar claro ao Neymar que seria bom que ele também saísse do clube. Não queremos magoar o Neymar, só queremos que ele passe o resto da carreira longe de Paris. Queremos passar para outra era. Ele faz parte de uma cultura em que os jogadores fazem o que querem. Queremos seguir em frente e escrever uma nova página com jogadores tenham vontade de cá estar", salientou o líder da claque.

Recentemente, a CUF publicou um comunicado em protesto coma direção presidida por Nasser Al-Khelaïfi, na qual pede esclarecimentos e avanços em relação à questão em torno da compra do Parque dos Princípes, assim como a escolha da cor das camisolas e de antigas figuras para a liderança do PSG.

