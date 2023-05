Claque do PSG deixa de apoiar a equipa até ao final da época

Protesto engloba a equipa masculina de futebol, assim como a feminina e a de andebol

A claque Collectif Ultras Paris (CUP) anunciou que deixará de apoiar a equipa até ao final da época, em protesto por diferenças com a direção do emblema.

A medida abrange os jogos fora e em casa e as equipas masculina e feminina de futebol, assim como a de andebol.

A CUP reuniu com a direção do clube, mas não com Nasser Al-Khelaifi, que acusam de ficar indiferente às suas reivindicações, sendo algumas delas o sistema de venda de bilhetes e o projeto de compra do Estádio de França).

Os adeptos já receberam, contudo, a promessa do regresso da camisola Hetcher do clube (azul com uma faixa vermelha vertical ao centro) em 2025.