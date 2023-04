Claque do Olympiacos ataca James: "Frequentador de clubes de strip aos sábados"

Criativo colombiano rescindiu com o clube grego e tem sido muito atacado

James Rodríguez rescindiu recentemente com o Olympiacos, após uma discussão com o treinador Jose Anigo quando este o tirou do dérbi com o Panathinaikos com a equipa a perder, e entretanto os ataques à sua passagem pela Grécia sucedem-se.

A claque Gate 7 Internacional apontou-lhe o dedo em termos sociais: "James Rodríguez, um jogador com o qual outros clubes gregos podiam apenas sonhar, era um frequentador de clubes de strip todos os sábados."

James, ex-FC Porto, já foi apontado ao Botafogo de Luís Castro, assim como a clubes da Argentina e da Indonésia.

‼️STATEMENT by Gate 7 Official‼️ Full translation in thread Some excerpts:

"It was wrong to renew Martins,we could see downward spiral last season..."

"James Rodriguez , a player other Greek clubs can only dream of, was a frequenter of strip clubs every Saturday

More - Gate 7 International (@Gate7Intl) April 24, 2023

A mencionada claque, numa radiografia à temporada do clube, também se referiu a Marcelo: "A sua receção fez história, os adeptos acreditaram nesta lenda mas ele veio cá para passar férias."