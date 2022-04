Claque do Legia Varsóvia mostra Putin enforcado e com camisola do Spartak Moscovo

No dérbi frente ao Lech Poznan, no sábado, a claque do Legia Varsóvia exibiu um tifo que mostrava Vladimir Putin, presidente da Federação russa, enforcado e vestido com o equipamento do Spartak Moscovo. Por um lado, os polacos mostraram apoio à Ucrânia, por outro foi também uma provocação ao rival, cujos adeptos são conhecidos por manterem uma boa relação com os apoiantes do Spartak.

A tarja foi exibida ao minuto 15 (ficou visível durante cinco minutos) e o momento recolheu aplausos. Alguns deles, inclusive, por parte de adeptos do Lech Poznan, segundo a imprensa polaca.

Veja aqui:

O jogo terminou com um empate a um golo. Pedro Rebocho e João Amaral foram titulares no Lech Poznan, a equipa da casa, enquanto Joel Pereira entrou. Pedro TIba não saiu do banco; Do lado do Legia Varsóvia, Josué e Rafael Lopes (marcou um golo) jogaram de início.