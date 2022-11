Claque brasileira fura bloqueio de apoiantes de Bolsonaro para ir ao estádio

A claque do Atlético de Minas Gerais, a Galoucura, teve de retirar objetos da estrada para ir a São Paulo. No Brasil ironiza-se que são as claques a resolver mais rápido que a polícia tentativas de golpe de estado

Jair Bolsonaro perdeu as eleições no Brasil mas nem ele nem os seus apoiantes aceitaram bem a decisão. Foram bloqueadas várias estradas pelos apoiantes do ex-presidente e a claque Galoucura, do Atlético de Minas Gerais, teve de furar um desses bloqueios e desimpedir a passagem para ir apoiar a sua equipa contra o São Paulo, no Morumbi, esta segunda-feira.

"É a tropa do fura bloqueio! É só chamar a Galoucura. Todos os bloqueios que houver, nós vamos tirar", afirmou o líder da Galoucura, Josimar Júnior, nas redes, onde subiu vários vídeos do momento.

Josimar publicou depois outro vídeo onde esclareceu que não se tratava de uma questão política e sim de amor ao clube.

No Brasil, já se ironiza com a situação, afirmando que são as claques de futebol a resolver mais rápido do que a polícia os bloqueios para golpes de estado.

O Zema não contava que a Galoucura fosse ser mais eficiente que ele pra liberar as estradas em Minas pic.twitter.com/HxTwULfpYD - Dudu (@Dudu) November 1, 2022

AGORA: Torcedores do Atlético-MG acabam com bloqueios de bolsonaristas a caminho de SP. pic.twitter.com/qWTpKZ5x39 - CHOQUEI (@choquei) November 1, 2022

Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/eP1TGjeKxr - Central do Galo (@CentralDoCAM) November 1, 2022