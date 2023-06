Claque aperta Coudet e pede a Hulk: "Passa aos 'caras' que amanhã é guerra"

Adeptos do Atlético Mineiro furiosos com a eliminação da Taça do Brasil, contra o Corinthians, com um penálti falhado pelo ex-FC Porto

O Atlético Mineiro joga este sábado contra o Cruzeiro, orientado por Pepa, numa partida que vai ser "uma guerra". As palavras são dos ultras da claque Galoucura, que esta sexta-feira fizeram uma espera ao técnico Eduardo Coudet à porta do centro de treinos, acabando por dar um recado ao capitão Hulk.

"Só passa isso para os caras: amanhã é guerra. A gente vê o seu trabalho, a Imprensa sabe como é, coloca altas paradas contra, e nós não viemos aqui para tumultuar. O nosso ponto era o técnico. Você é o líder da equipa, o craque e o capitão. Confiamos em você. Para amanhã passa isso para os jogadores e boa sorte", disseram os adeptos ao avançado, na ressaca da eliminação da Taça do Brasil, contra o Corinthians, numa partida decidida nos penáltis com falhanço de Hulk. "Solta a pancada no penálti, zé, para com essa paradinha. Solta pancada igual aquela falta lá", reclamaram.

Quanto à abordagem a Coudet, chegaram a pedir a sua saída: "Você fez aquela palhaçada lá, fez um pouco de merda [contra o Libertad, na Libertadores], causou aquele negócio todo. Falou que os jogadores que estavam lá, não prestavam. Saiu da sua boca, não foi da minha. Então, mano, vou te dar uma boa ideia. Chega no Rodrigo Caetano, na diretoria e chega a um acordo. Não sou eu, não. É todo mundo que está aqui. Ele é bem-vindo aqui, rapaziada? A gente respeita você como pessoa, mas como profissional, não. Você não é mais bem-vindo no Atlético".

