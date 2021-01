City vence dérbi de Manchester e encontra Tottenham na final da Taça da Liga

O Manchester City foi a Old Trafford vencer por 2-0 e garantiu bilhete para a final da Taça da Liga inglesa, onde também está o Tottenham.

O Manchester City apurou-se para a final da Taça da Liga inglesa, na qual defrontará o Tottenham, de José Mourinho, ao vencer o Manchester United por 2-0, em Old Trafford, com dois golos de bola parada.

Os golos do City surgiram já na segunda parte, aos 50 e 83 minutos, o primeiro pelo central John Stones, a finalizar ao segundo poste um livre cobrado por Phil Foden no flanco esquerdo do ataque dos citizens, e o segundo já perto do fim, pelo médio brasileiro Fernandinho, com um remate fora da área, após um corte da defesa do United na sequência de um pontapé de canto marcado pelo internacional belga Kevin De Bruyne.

Pela equipa da casa alinhou o internacional português Bruno Fernandes, durante os 90 minutos, enquanto que o City teve o contributo de dois internacionais lusos, Rúben Dias e João Cancelo, que foram titulares e também não foram substituídos, mas não de Bernardo Silva, que não entrou nas opções de Guardiola para esta partida.

A equipa de Josep Guardiola apurou-se assim para a final da competição pela nona vez, tendo conquistado por sete vezes o troféu (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019 e 2020), sendo a detentora do mesmo.

Na final, marcada para o dia 25 de abril, no estádio de Wembley, irá defrontar o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, que se qualificou na terça-feira ao vencer na receção ao Brentford, da Championship (segundo escalão), por 2-0.

O spurs também se apuraram pela nona vez para a final da competição, mas só por quatro vezes conquistaram o troféu (1971, 1973, 1999 e 2008).

Por seu lado, José Mourinho alcançará a sua 16ª final (excluindo Supertaças nacionais e internacionais), a quinta da Taça da Liga inglesa, a qual conquistou por quatro vezes, três pelo Chelsea (2004/05, 2006/07 e 2014/15) e uma pelo Manchester United (2016/17).