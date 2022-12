Falou-se da saída de Kessié, mas empresário garante: "Está muito feliz no Barcelona"

Médio chegou no verão a Camp Nou depois de terminar contrato com o Milan. Tem vínculo válido até 2026

Frank Kessié não vai sair já do Barcelona. A garantia é dada pelo empresário do médio, depois de várias notícias a apontar para um regresso ao Milan.

"Ele está muito feliz no Barcelona, era o seu maior sonho transferir-se para o Barcelona. Frank está a adaptar-se a um novo estilo de futebol. O Barcelona e Xavi estão contentes com ele. Kessié não sairá em janeiro: as histórias sobre o Milan são falsas", garantiu Atangana, em declarações à imprensa espanhola.

Até ao momento, na época de estreia, Kessié, de 25 anos, leva 13 jogos e um golo com a camisola do Barcelona.