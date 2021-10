Circula na internet suposta lista da votação da Bola de Ouro: será este o vencedor?

O troféu da Bola de Ouro vai ser entregue apenas a 29 de novembro, mas começou a circular na internet na lista com aquela que será, alegadamente, a ordem de votação. O vencedor seria Lewandowski.

A entrega da Bola de Ouro vai acontecer a 29 de novembro, mas já circula nas redes sociais aquela que será a lista final com a votação já ordenada. De acordo com a fotografia, que não é de fonte oficial, obviamente, o vencedor do troféu será Robert Lewandowski.

A confirmar-se será a primeira vez que o avançado polaco do Bayern conquista o galardão. Mas para que as dúvidas sejam tiradas será preciso esperar até ao dia 29 do próximo mês.

Lionel Messi aparece como segundo mais votado, à frente de Karim Benzema. Cristiano Ronaldo figura em nono lugar, Bruno Fernandes em 15.º e Rúben Dias em 16.º.