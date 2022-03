Cinco substituições por equipa é um tema de novo na mesa da Premier League

Reintrodução da ideia será discutida na próxima reunião dos 20 clubes da primeira divisão inglesa.

As equipas que militam na Premier League poderão voltar a ter a oportunidade de fazer cinco substituições por encontro. Depois da ideia ter sido introduzida em maio de 2020, logo após o primeiro confinamento provocado pela pandemia de covid-19, o tema voltará à mesa do debate na assembleia anual no final da temporada, que reunirá os 20 clubes, informa a BBC.

Apesar de ser improvável uma votação formal acerca do assunto, as várias formações inglesas estão dispostas a abordar esta temática, estudando a possibilidade de aumentar as substituições de três para cinco, por equipa. Na época de 2020/21, a Premier League tornou-se a única grande competição a abandonar a regra das cinco alterações devido a algumas vozes considerarem que isso daria uma vantagem injusta aos clubes de maior nomeada.

No entanto, este foi um tópico que gerou polémica e controvérsia, já que treinadores como Pep Guardiola, do Manchester City, e Jurgen Klopp, do Liverpool, se manifestaram contra a decisão. Os técnicos afirmaram que a deliberação de se permanecer com as três substituições foi parcialmente responsável por uma série de lesões musculares na liga inglesa.

Recorde-se que, em outubro, o IFAB (International Football Association Board), órgão que regulamenta as regras do futebol, recomendou que as cinco substituições fossem implementadas de forma permanente.