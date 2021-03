Cinco mil adeptos no estádio: a experiência no jogo entre Países Baixos e Letónia

A Federação Holandesa de Futebol realizou neste sábado um teste no jogo entre Holanda-Letónia para tentar viabilizar o retorno do público nas bancadas.

Cinco mil adeptos tiveram o privilégio de voltar a um estádio este sábado. O público esteve presente no jogo entre Países Baixos e a Letónia (vitória holandesa por 2-0), de qualificação para o Mundial de 2022, em Amesterdão. A tentar buscar um meio seguro para voltar a levar adeptos aos jogos, a Federação Holandesa de Futebol realizou experiências durante o jogo na Johan Cruijff Arena.

Os adeptos autorizados a ir ao encontro submeteram-se a um teste rápido de covid-19, às 8h00, e registaram-no numa aplicação em smartphone. Esse mesmo público continuará a ser monitorizado nos próximos dias.

Essas pessoas foram divididas em diferentes zonas da mesma bancada, sendo alguns com e outros sem o uso de máscara. O teste irá observar nos distintos grupos a dispersão de aerossóis no ar, a principal via de contágio do vírus.

Há cerca de 15 dias, teste parecido foi realizado em dois jogos da segunda divisão holandesa, com 1.500 adeptos. A UEFA deseja ter público nos jogos da fase final do Europeu.