Cinco chaves e uma oferta galática: Real Madrid prepara última investida por Mbappé

O Real Madrid estará a preparar uma derradeira investida por Kylian Mbappé. O namoro já é antigo, mas a verdade é que ainda não é conhecido o desfecho sobre o futuro do internacional francês, que também não renovou com o PSG.

De acordo com o jornal "As", o Real Madrid estará a preparar-se para "atacar" a 30 de agosto, pouco antes do fecho do mercado e quando o PSG tiver jogado o último jogo da Ligue 1 antes da paragem para seleções. Mas há cinco chaves para que tal oferta vá a bom porto:

1 - Negociação

Antes de mais, é necessário que o PSG aceite negociar. A boa relação entre Al-Khelaifi e Florentino Pérez permite manter uma linha aberta de negociação até ao fim do mercado.

2 - Ligue 1

O PSG jogou na sexta-feira em Brest e jogará no próximo domingo, dia 29, em Reims. O Real Madrid não irá interferir até lá de forma a não prejudicar os interesses desportivos do clube parisiense e do próprio jogador.

3 - Cautela

O clube aconselhou Mbappé e a família a manter um perfil discreto nas declarações públicas. Qualquer resposta poderia ser considerada uma afronta no Catar.

4 - Ofensiva final

No caso de Al-Khelaifi não concordar em negociar, a grande ofensiva do emblema merengue será na segunda-feira, dia 30: uma proposta séria e bem pensada, entre 130 e 170 milhões de euros.

5 - O próprio jogador

Mbappé tem cabeça, não é facilmente pressionado ou influenciado. O Real Madrid estará surpreendido pela sua resistência em não renovar o contrato, apesar da pressão a que está sujeito em Paris.