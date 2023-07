Chuva torrencial em Banguecoque obriga a cancelamento do Tottenham-Leicester

Jogo de pré-temporada foi cancelado devido ao fenómeno natural

O jogo de preparação entre Tottenham e Leicester, agendado para as 11h00 deste sábado, foi cancelado devido à chuva torrencial que abalou a cidade de Banguecoque durante várias horas deste domingo.

A chuva deixou o relvado do Estádio Rajamangala impraticável, com várias poças de água, impossibilitando que a bola rolasse, tendo os árbitros Enzo Maresca e Ange Postecoglou determinado que não seria possível que o jogo se realizasse, perante aquelas condições.

Foram feitos os possíveis para tentar tornar o campo jogável, empurrando a água para a linha lateral e pintando as linhas brancas que haviam desaparecido devido à chuva. No entanto, uma poça perto de uma das grandes áreas causou problemas maiores, impossibilitando a realização do jogo.

"O Leicester lamenta confirmar o cancelamento do particular de pré-temporada desta tarde contra o Tottenham. O jogo estava agendado para acontecer no Estádio Rajamangala de Bangkok no domingo, 23 de julho, no entanto, chuvas fortes nas horas que antecederam o início programado deixaram o campo impraticável, conforme avaliação do árbitro da partida e dos organizadores do evento", pode ler-se em comunicado do Leicester.