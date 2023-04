Chuva de golos e decisão ao minuto 90+6: Fenerbahçe falha aproximação ao Galatasaray

Fenerbahçe empata com Istambulspor e falha aproximação ao Galatasaray

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, empatou hoje 3-3 com o Istambulspor, desperdiçando a oportunidade de reduzir o atraso na Liga turca para o líder da prova, o Galatasaray, que também empatou, no domingo.

O jogo, da 31.ª jornada do campeonato turco, no estádio Ulker, deixa o Fenerbahçe com o mesmo atraso com que entrou na ronda, em segundo lugar, ou seja a seis pontos do Galatasaray.

Para a equipa de Jorge Jesus, pode ser o fim das aspirações ao título, mesmo havendo um dérbi entre as duas equipas, na penúltima jornada, e com o Galatasaray a ter um calendário mais complicado pela frente.

A ganhar até ao final do tempo regulamentar, por 3-2, o Fenerbahçe, que vinha de quatro vitórias consecutivas, acabou por consentir um golo aos 90+6 minutos, apontado por Eze.

O jovem Arda Guler fez os dois primeiros golos da equipa da casa, aos 25 e 51 minutos, então um resultado justo para o melhor jogo da equipa de Jesus.

Uma situação de mão na bola originou o penálti que Ethemi marcou, aos 57 minutos, após o que o mesmo jogador fez o 2-2, aos 66, em remate em que o guarda-redes foi traído por um ressalto num defesa.

O Fenerbahçe passou de novo para a frente, aos 71 minutos, em jogada muito bem construída por Enner Valencia, a oferecer o golo a João Pedro, que só teve de encostar.

O médio português Miguel Crespo começou o jogo no banco do Fenerbahçe e foi lançado em jogo aos 85 minutos, numa tentativa de reforçar o jogo de meio campo.