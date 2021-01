Chuva alaga balneário e equipa é obrigada a passar intervalo no relvado

Jogo foi válido pela Série C do campeonato brasileiro

Temporal na cidade de Goiânia, no Brasil, alagou balneário e o Santa Cruz, equipa visitante, passou o intervalo do jogo contra o Vila Nova, válido pela Série C do campeonato brasileiro, no relvado.

A equipa brasileira protestou nas redes sociais perante as condições oferecidas pela equipa da casa. Um vídeo apresentando as condições de acesso ao balneário foi divulgado.

Sem poder usar o balneário, o treinador do Santa Cruz, Marcelo Martelotte, ainda teve que lidar com o barulho do sistema de som do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O presidente do clube, Constantino Júnior, precisou de intervir junto de membros da Confederação Brasileira de Futebol para que o som alto fosse desligado.

Apesar da chuva intensa e das queixas do Santa Cruz, o jogo foi até o final, com a vitória a sorrir ao Vila Nova (2-1).