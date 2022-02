Christian Eriksen volta à ação num amigável oito meses após paragem cardíaca

Eriksen rescindiu o contrato com o Inter, já que, desde então, usa um desfibrilhador, aparelho cardíaco que é proibido no futebol profissional italiano, e espreita agora a estreia em jogos oficiais pelo Brentford.

O dinamarquês Christian Eriksen estreou-se pelo Brentford, num jogo particular em que fez a assistência para o primeiro golo do jogo, oito meses depois de sofrer uma paragem cardíaca durante o Euro'2020.

O médio criativo jogou durante 60 minutos na vitória do Brentford, da Premier League, por 3-2, frente ao Southend, do quinto escalão do futebol inglês, num jogo de preparação que decorreu no dia do seu trigésimo aniversário.

"O internacional dinamarquês foi muito ativo no meio-campo e fez uma assistência para o primeiro golo de Josh Dasilva, autor de um "hat-trick"", salientou em comunicado o Brentford, clube que recebeu Eriksen no último dia da janela de transferências de inverno.

O jogador, vítima de um enfarte em 12 de junho, durante a partida entre Dinamarca e Finlândia do Campeonato da Europa, festejou duplamente este seu regresso aos relvados.

Eriksen rescindiu o contrato com o Inter, já que, desde então, usa um desfibrilhador, aparelho cardíaco que é proibido no futebol profissional italiano, e espreita agora a estreia em jogos oficiais pelo Brentford.

"Não sinto medo, não consigo sentir o meu desfibrilhador, então, se ele for atingido, sei que foi com a força suficiente", assinalou o jogador à BBC na passada quinta-feira, garantindo que não tem "medo dmeteos desafios pela frente", nem de "possíveis intimidações" dos adversários.