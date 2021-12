Christian Eriksen está a treinar com clube da terceira divisão da Suíça

Depois do incidente no Europeu, Eriksen ainda não voltou a jogar oficialmente, mas vai treinando para manter a forma.

Christian Eriksen está a treinar com o FC Chiasso, clube da terceira divisão da Suíça, de acordo com o jornal helvético Le Matin. O médio rescindiu com o Inter pelo facto de a Serie A não permitir que atletas joguem com desfibrilador no coração e continua à procura de novo clube.

Após a rescisão esteve a treinar no Odense, clube dinamarquês onde fez a formação e agora estará então na Suíça.

Eriksen vai mantendo a forma para, talvez, ingressar num outro emblema já no mercado de janeiro.