Christian Eriksen confessa: "Adoraria poder voltar a jogar a Liga dos Campeões"

Christian Eriksen, médio do Brentford

Dinamarquês tem estado em destaque no Brentford

Christian Eriksen tem voltado atrás no tempo, até antes do susto do Euro'2020, desde que regressou à Premier League.

Após várias exibições de luxo ao serviço do Brentford, Eriksen tem o futuro em aberto, uma vez que o contrato com os bees expira no verão e, esta segunda-feira, confessou o desejo de voltar a jogar na Liga dos Campeões.

"Não acho que existam jogadores que consigam selecionar o clube para onde vão, existem muitos critérios envolvidos. Tenho várias ofertas e opções e estou a considerá-las. Adoraria poder voltar a jogar a Liga dos Campeões, sei bem o quão divertida é, mas não é algo essencial para mim", confessou ao serviço de streaming nórdico Viaplay.

Desde que regressou aos relvados, Eriksen fez um golo e quatro assistências em dez jogos pelo Brentford, ajudando o clube a garantir a permanência na Premier League.

Recorde-se que o médio de 30 anos, no Euro'2020, caiu inanimado num jogo da fase de grupos diante da Finlândia, devido a uma paragem cardíaca, tendo sido reanimado em pleno relvado, perante o choque de todos aqueles que assistiam à partida.

Após vários meses de avaliação, rumou ao Brentford no mercado de inverno e está de volta à melhor forma.