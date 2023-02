Christian Atsu foi resgatado dos escombros com vida, revela imprensa turca

Christian Atsu ao serviço do Hatayspor

Vice-presidente do Hatayspor afirma que o jogador foi retirado com ferimentos. O diretor desportivo, Taner Savut, ainda se encontra desaparecido.

Mustafa Özat, vice-presidente do Hatayspor, afirmou, na manhã desta terça-feira, citado pelo jornal "Fanatik", que Christian Atsu, antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, foi retirado com vida dos escombros, após o sismo de magnitude 7,8 que atingiu Turquia e Síria na madrugada de segunda-feira, provocando milhares de mortos.

Já o diretor desportivo do clube, Taner Savut, ainda se encontra debaixo dos escombros.

"Christian Atsu foi retirado [dos escombros] com ferimentos. O nosso diretor desportivo, Taner Savut, infelizmente ainda está sob os escombros. Hatay foi profundamente afetada", revelou Mustafa Özat, citado pelo "Fanatik".

Ainda de acordo com o jornal turco, Kerim Ali, outro jogador do Hatayspor, saiu pelos seus próprios meios, enquanto os jogadores Bertug Yildirim e Burak Oksuz e o tradutor do clube foram resgatados.

De recordar que, durante a tarde de segunda-feira, a imprensa turca havia noticiado que ex-FC Porto teria sido encontrado com vida, mas, mais tarde, o vice-presidente do clube negou a informação.

Segundo o último balanço, o sismo que atingiu Turquia e Síria na madrugada de segunda-feira fez pelo menos 4300 mortos.