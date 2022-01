Christensen não deve continuar no Chelsea e Barcelona e Bayern estão na corrida

A poucos meses de terminar contrato com o Chelsea, Christensen poderá mudar de ares e deixar os blues sem retorno financeiro.

Andreas Christensen, defesa-central do Chelsea, termina contrato no final da temporada e não deve seguir em Londres. Nem tão pouco na Premier League. O dinamarquês não quer negociar com um clube inglês, por respeito aos blues.

Assim, e segundo informação avançada, esta segunda-feira, por Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de transferências, e pelo jornal Mundo Deportivo, Christensen pode rumar ao Bayern e ao Barcelona.

Caso não renove, o central, de 25 anos, deixará a custo zero o clube onde fez a formação e onde cumpriu as últimas cinco épocas.

O Mundo Deportivo aponta ainda que o Borussia Dortmund e o Atlético Madrid estão interessados no jogador.