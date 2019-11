Chovem multas no Nápoles e há um jogador que vai pagar uma fortuna

Em causa a atitude do plantel após o jogo com o Salzburgo.

Aurelio De Laurentiis, líder no Nápoles, não perdoou a atitude dos jogadores depois do empate a um golo com o Salzburgo, para a Champions, quando estes estes se recusaram a prosseguir com uma espécie de retiro. De acordo com as últimas informações, as multas oscilam entre 25 e 50 por cento do ordenado bruto deste mês.

O jornal italiano Gazzerra dello Sport adianta que o jogador mais castigado é o brasileiro Allan: o médio terá de pagar qualquer coisa como 200 mil euros depois de uma discussão com o filho do presidente, Edoardo.

O Nápoles está a realizar uma temporada abaixo do esperado e a saída do treinador Carlo Ancelotti chegou a ser dada como provável. No campeonato está no sétimo posto, a 15 pontos da líder Juventus. Já na Champions ocupa o segundo lugar do Grupo E, liderado pelo Liverpool.