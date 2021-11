Choupo-Moting, jogador não vacinado do Bayern, infetado com covid-19

Redação com Lusa

Anúncio feito esta quarta-feira pelo clube alemão.

O avançado camaronês do Bayern Munique Choupo-Moting, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, teve um teste positivo ao vírus SARS-CoV-2, que tem provocado a pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira o clube alemão.

"Eric Maxim Choupo-Moting testou positivo ao coronavírus. O jogador ofensivo do Bayern está em consulta com o departamento de clínico e em isolamento doméstico. Está a sentir-se bem, dentro das circunstâncias", lê-se em comunicado da equipa bávara.

O Bayern Munique visitou terça-feira o Dínamo Kiev e ganhou, por 2-1, no Estádio Olímpico da capital ucraniana, na quinta e penúltima jornada do Grupo E da Champions, estando já apurado para os oitavos de final da prova, no primeiro lugar da poule.

Choupo-Moting não atuou no relvado de Kiev nem esteve no banco de suplentes, pois estava em isolamento depois de ter contactado com um infetado.

A 8 de dezembro, os alemães recebem o Barcelona, segundo classificado com mais dois pontos que o Benfica, enquanto os ucranianos, já sem qualquer hipótese de continuidade nas provas europeias, competem no Estádio da Luz, Lisboa.

O Benfica tem de vencer o Dínamo de Kiev e esperar que o Bayern pontue frente aos "blaugrana" para poder seguir em frente na maior prova continental de futebol.

A covid-19 já provocou mais de cinco milhões de mortos no Mundo e mais de 250 milhões de infeções. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.370 pessoas e foram contabilizados 1.130.370 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Esta quarta-feira, verificaram-se mais 3.773 novos casos em território nacional, o valor mais elevado desde 28 de julho, com 17 mortes associadas à covid-19.