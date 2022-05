Choque entre Tottenham e Conte: ingleses querem mudar pouco, ao contrário do italiano

Técnico dos spurs quer oito novos jogadores para continuar o projeto de crescimento no norte de Londres. Direção está contra e aposta em poucas alterações

Tendo investido nas chegadas de Bentancur e de Dejan Kulusevski no mercado de janeiro, o Tottenham pode vir a ser ainda mais agressivo no verão que se avizinha. É que Antonio Conte, técnico dos spurs, quer oito reforços.

De acordo com o The Telegraph, o técnico italiano quer continuar a transformar os spurs e, para isso, são necessários quase uma dezena de novos jogadores, uma vez que Conte considera que muitos daqueles que fazem parte do plantel não se adequam ao seu modelo de jogo.

O Tottenham está ciente que será preciso reforçar a equipa, principalmente com a aquisição de um central, mas as ideias do técnico não são bem-vindas pela direção, estando colocada de parte qualquer renovação do género para o próximo verão. Pelo menos para já.