Chilenos apontam mais um candidato a novo selecionador do Brasil

Abel Ferreira, José Mourinho e Jorge Jesus também têm sido associados à sucessão de Tite no "Escrete".

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em busca de um sucessor para Tite no comando técnico da seleção, eliminada pela Croácia (2-1 no desempate por grandes penalidades) nos quartos de final do Mundial'2022.

Abel Ferreira (Palmeiras), José Mourinho (Roma) e Jorge Jesus (Fenerbahçe) têm sido apontados ao cargo, mas o jornal chileno La Tercera colocou esta sexta-feira mais um nome na conversa: Manuel Pellegrini.

O técnico chileno atravessa a terceira temporada ao leme do Bétis, atual sexto classificado da LaLiga, mas uma fonte anónima garantiu ao jornal que um dirigente da CBF contactou o clube andaluz na semana passada, com vista a inteirar-se das condições do seu contrato.