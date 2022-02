Chile vence na Bolívia e mantém o sonho de estar no Mundial

Triunfo por 3-2 e com Alexis Sánchez em grande destaque.

Figura da seleção chilena, Alexis Sánchez foi decisivo no triunfo alcançado em La Paz, frente à Bolívia (2-3). Com este resultado, o Chile ganha fôlego na luta por uma vaga no Mundial e, à condição, subiu ao quinto posto da fase de apuramento da zona sul-americana.

As fortes chuvas deixaram o relvado impraticável e o encontro começou com um atraso de 30 minutos. Através de um livre do atacante do Inter, a seleção visitante inaugurou o marcador aos 13'. Com escassas hipótese de qualificação, a Bolívia conseguiu igualar num cabeceamento certeiro de Enoumba (36'), resultado que não servia a nenhuma das seleções.

Num lance com participação de Sánchez e assistência de Isla, Marcelino Núñez fez o 2-1 aos 77' e aos 86, em iniciativa individual, Sánchez bisou, chegando aos 49 golos pela seleção em 147 jogos oficiais. Marcelo Moreno ainda reduziu para a Bolívia que enfrentou um guarda-redes inspirado, com várias intervenções decisivas. Nos descontos, o hat trick de Alexis Sánchez só não foi consumado, porque o avançado acertou na trave. "Era fundamental vencer e estou muito contente com a exibição individual e coletiva", disse Sánchez.