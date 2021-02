Chile apresenta novo selecionador a pensar na Copa América e Mundial

Martin Lasarte anunciado esta quinta-feira no cargo.

O uruguaio Martin Lasarte é o novo selecionador de futebol do Chile, informou na quarta-feira a Federação chilena, num momento em que a seleção está fora da zona de apuramento para o Mundial2022.

"Lasarte assume os comandos de "La Roja" na qualificação para o Mundial2022, para a Copa América de 2021, na Argentina e na Colômbia, e em todos os desafios da equipa nacional", refere a Federação em comunicado.

O organismo diz também que o "acordo" com Lasarte será prolongado caso o técnico qualifique o Chile para o Mundial de 2022, no Catar.

Na zona de qualificação sul-americana (CONMEBOL), o Chile é sexto classificado, após quatro jornadas, contando apenas com quatro pontos, resultantes de uma vitória em casa com o Peru e um empate com a Colômbia, tendo perdido com Uruguai e Venezuela.

O Brasil lidera o apuramento, com 12 pontos, seguido da Argentina, com 10, Equador, com nove, e Paraguai e Uruguai, com seis, enquanto o Chile, sexto e fora dos lugares de apuramento, tem os mesmos quatro pontos da Colômbia.

Martin Lasarte sucede no Chile ao treinador colombiano Reinaldo Rueda, que assumiu em janeiro a seleção do seu país, em substituição de Carlos Queiroz, cuja saída, face aos maus resultados, foi anunciada em dezembro.