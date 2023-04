Chilavert vai a votos no domingo como candidato a presidente do Paraguai

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Três vezes eleito melhor guarda-redes do mundo, Chilavert está mal nas sondagens

José Luís Chilavert, antigo guarda-redes paraguaio que se destacou no Vélez Sarsfield e foi três vezes eleito o melhor do mundo na sua posição, vai a votos este domingo, 30 de abril de 2023, e como candidato (pelo Partido da Juventude) a presidente do seu país.

Santiago Peña e Efraín Alegre são os dois favoritos e Chilavert é apontado a terminar em quinto, com apenas 1,8% dos votos.

O lema da sua campanha eleitoral é "orgulhoso de ser paraguaio". "É tempo de mudanças, somos a geração que as promoverá", diz Chilavert nos vídeos de campanha.

Além de se destacar entre os postes também era decisivo a marcar livres diretos.

Gracias LÍDER@JoseLChilavert_ por tu apoyo y respaldo a los jóvenes del Partido de la Juventud que te seguimos y apoyamos en esta campaña electoral#ChilavertPresidente2023#SofiaVicePresidente2023@carlosescauriza SENADOR

Lista 2️⃣ 1️⃣ Opción 1️⃣ 3️⃣ pic.twitter.com/MmKUHCqDJB - Carlos Escauriza, hijo de Antonia Juliana. (@carlosescauriza) April 26, 2023