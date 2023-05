Chilavert recebe menos de um por cento dos votos nas eleições presidenciais do Paraguai

Antigo guarda-redes paraguaio recebeu 0,7 por cento dos votos

José Luis Chilavert, antigo guarda-redes paraguaio, muito conhecido pelos golos que fazia, viu a sua corrida às eleições presidenciais do país ser um verdadeiro fiasco.

Chilavert recebeu o voto de apenas 21 623 paraguaios, o que corresponde a 0,7 por cento, de acordo com o Trep, órgão encarregado de divulgar os dados eleitorais. Foi menos do que a intenção de voto que as sondagens indicavam (entre 1 e 1,2 por cento). O eleito, Santi Peña, teve mais de um milhão de votos (1 176 055).

O antigo internacional paraguaio brilhou ao serviço do Vélez Sarsfield, onde marcou 48 golos em 347 partidas disputadas. Em 2014, quando foi candidato à presidência do clube pela lista da Unidad Velezana, foi por derrotado por Raúl Gámez, que teve 65 por cento dos votos contra os 35 por cento do antigo guarda-redes.

