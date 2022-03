Chiellini: "Retirar-me? Vou ter que ligar ao Ibrahimovic, podemos decidir juntos"

Giorgio Chiellini, veterano central da Juventus, respondeu com bom humor ao ser questionado sobre quando planeia retirar-se do futebol

Com 37 anos de idade, Chiellini garante que a aposentadoria não é algo que lhe consuma os pensamentos, uma vez que ainda sente ter um papel importante na Juventus, para além de um sonho a cumprir.

"A Liga dos Campeões é algo que falta à Juve desde 1996. Já chegámos muito perto, tentamos todos os anos, mas é um torneio em que o melhor clube nem sempre vence. Não podemos ficar satisfeitos, vamos tentar ganhar este ano", declarou o experiente defesa, em entrevista ao The Times.

Sobre a eventual retirada dos relvados, Chiellini, bem-humorado, referiu que irá decidir quando irá terminar a carreira juntamente com Zlatan Ibrahimovic, outro veterano (40 anos) a atuar na Serie A.

"Talvez eu tenha que ligar ao Ibrahimovic e decidir com ele. Fazemos um vídeo para a Sky [Sports] onde dizemos: 'O que queres fazer?', 'Não, o que tu queres fazer?', 'Ok, podemos decidir juntos'", brincou o internacional italiano, antes de comparar a forma como a idade foi alterando a própria forma de se comportar em campo.

"Quando era mais jovem, estava mais "on", precisava de um inimigo e não tinha um bom relacionamento com os outros avançados. Agora, porém, gosto de conversar com eles durante as partidas, de compartilhar sentimentos e discutir o que está a acontecer. Também brinco com eles, às vezes. Não sou agressivo, agora o inimigo não é um inimigo, mas um amigo que joga contra mim. Percebi que se não desperdiçar as minhas energias lutando como costumava fazer, posso ficar mais lúcido e mais focado e as minhas performances melhoram", analisou Chiellini.