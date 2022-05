Chiellini despede-se da Juventus: "Obrigado por dares sentido à palavra sonho"

Central de 37 anos passou quase duas décadas em Turim

Fim de uma era em Turim. Giorgio Chiellini despediu-se esta segunda-feira da Juventus, deixando uma mensagem emotiva nas redes sociais, em que agradece por todos os momentos que passou ao serviço da Vecchia Signora, que representou em 17 temporadas consecutivas.

"A Juve foi tudo para mim. A minha juventude, experiência, maturidade. O desejo de vencer, a alegria da vitória, a aceitação da derrota, a emoção do desafio , o duelo em campo, a minha cabeça sempre enfaixada...", começou por recordar o veterano central de 37 anos.

O experiente jogador, cujo futuro tem sido apontado à MLS, prosseguiu, agradecendo a todas as pessoas ligadas à Juventus, com quem celebrou a conquista de 18 títulos, com destaque para nove Series A.

"Obrigado por me acolheres, me aturares, me apoiares e por dares sentido ao significado da palavra sonho. Obrigado, até ao fim, obrigado", finalizou Chiellini, o terceiro jogador com mais jogos (559) na história da Juve, apenas atrás de Del Piero e Buffon.

O Giorgio Chiellini também já anunciou que se irá retirar da seleção italiana depois da Finalíssima (vencedor do Europeu contra campeão da Copa América), marcada para 1 de junho, em Londres, diante da Argentina.