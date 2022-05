Chiellini confessa desejo de sair de Itália: "Vou tomar uma decisão em breve"

Central de 37 anos despediu-se esta segunda-feira da Juventus

Giorgio Chiellini, após ter dito adeus à Juventus na segunda, mostrou-se esta terça-feira interessado em experimentar campeonatos fora de Itália, dando força aos rumores que o apontam à MLS.

"Enfrento uma decisão importante. Uma experiência fora do país enriquece-te a um nível cultural ainda mais do que dentro de campo. Sinto a necessidade de experimentar e de lidar com culturas diferentes, fora desta vida na Juventus, sobre a qual conheço tanto. Vou tomar uma decisão junto da minha família em breve", revelou o central, após a despedida à Vecchia Signora, no empate com a Lázio (2-2).

Apesar do adeus à Juve, Chiellini proclamou que nunca deixará de acompanhar a atualidade do gigante italiano, onde chegou em 2005 e tornou-se no terceiro jogador com mais jogos disputados.

"Tenho a noção de que abri o caminho para alguns jovens na Juventus. É altura de deixá-los voar e eu continuarei a apoiá-los. Eu deixo a Juventus em boas mãos, com talentosos jovens jogadores que estão prontos para arrancarem [com as carreiras]", finalizou Chiellini.

De acordo com o portal Goal, o central tem sido associado a ambos os clubes de Los Angeles (LA Galaxy e Los Angeles FC), assim como aos canadianos dos Toronto.

Esta época, Chiellini participou em 25 jogos pelos bianconeri.