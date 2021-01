Chicote estala no campeonato espanhol e logo em dose dupla

Pablo Machín deixou o comando técnico do Osasuna

Redação com Lusa

Alavés e Huesca mudam de treinador.

Os treinadores Pablo Machín e Míchel Sánchez foram dispensados do comando técnico do Alavés e do Huesca, respetivamente, anunciaram esta terça-feira os clubes da liga espanhola de futebol.

Pablo Machín, que assumiu o comando da equipa no início da temporada, deixa o Alavés, clube no qual alinha o defesa português Tomás Tavares, na 16.ª posição da liga espanhola, com 18 pontos, a apenas dois da zona de despromoção.

A saída de Michel Sánchez do comando técnico do Huesca, equipa do médio português Luisinho, foi anunciada pouco depois da derrota por 2-0 frente ao Bétis, em jogo da 18.ª jornada da liga espanhola.

O Huesca ocupa a 20.ª e última posição da liga espanhola, com 12 pontos, a três do Osasuna, que é 19.º.