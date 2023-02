Chicotada no Montpellier: Romain Pitau deixa cargo de treinador

Somou apenas duas vitórias nas dez partidas realizadas na Ligue 1 e averbou seis derrotas.

O treinador Romain Pitau foi demitido do comando técnico do Montpellier, pouco mais de três meses depois de ter assumido o cargo, informou o clube da Liga francesa de futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

Pitau, de 45 anos, tinha rendido Olivier Dall´Oglio no final de outubro do ano passado, sendo que, desde então, somou apenas duas vitórias nas dez partidas realizadas na Ligue 1 e averbou seis derrotas, a última no domingo, no reduto do Estrasburgo (2-0).

Foi ainda eliminado da Taça de França pelo Pau FC, que milita no segundo escalão.

O Montpellier, no qual alinham os portugueses Matis Carvalho e Pedro Mendes, é o atual 15.º classificado do campeonato gaulês, estando a apenas dois pontos da zona de despromoção.