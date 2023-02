Toffees viram Frank Lampard sair e Sean Dyche entrar. O ambiente à volta do clube continua muito quente, com os adeptos a não perdoarem a direção. Cartazes com a frase "Direção cheia de mentirosos" marcaram as últimas horas antes da receção do Everton ao líder Arsenal. Clube de Liverpool está em posição de descida, no penúltimo lugar da Premier League

"Board full of liars"



