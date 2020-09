"Chicotada" na Bundesliga: perdeu dois jogos e foi despedido

Mainz dispensou Achim Beierlorzer após as derrotas com Estugarda e Leipzig. O adjunto Jan-Moritz Lichte assume o comando.

O treinador alemão Achim Beierlorzer deixou o comando técnico do Mainz, após duas derrotas nos dois jogos disputados na Liga alemã, informou esta segunda-feira o clube, que ocupa os últimos lugares.

"Achim Beierlorzer deixa de ser treinador do FSV Mainz 05, em resultado de uma análise da situação entre o diretor desportivo, Rouven Schröder, o presidente do conselho, Stefan Hofmann, e depois de uma conversa no domingo com o técnico, de 52 anos", informa o Mainz na sua página oficial.

A saída de Beierlorzer, que tinha ajudado na última época à permanência da equipa, na Bundesliga, acontece dois dias após a derrota em casa com o Estugarda, por 4-1, no sábado, já depois de se estrear no campeonato com um desaire em casa do Leipzig, por 3-1.

Na nota publicada no seu sítio oficial na internet, o clube informa ainda que o adjunto Jan-Moritz Lichte assume a equipa até ao final da época.

Mainz, Schalke e Colónia são as equipas que ainda não pontuaram na Liga alemã e ocupam os três últimos lugares.