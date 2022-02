Chéquia também se recusa a defrontar a Rússia no play-off de acesso ao Mundial

Depois da Polónia e Suécia, Chéquia também anuncia que não defronta a Rússia.

A Federação de Futebol da Chéquia anunciou, este domingo, que se recusa a defrontar a Rússia no play-off de acesso ao Mundial do Catar. A seleção em causa tem encontro marcado com a Suécia na meia-final e, em caso de vitória, defronta o vencedor da outra meia-final, entre Polónia e Rússia.

Assim sendo, haveria a possibilidade de haver duelo entre checos e russos, mas isso já não poderá acontecer.

"A Federação de Futebol da Chéquia, os membros do staff e jogadores da seleção nacional concordam que não é possível jogar contra a seleção da Rússia mediante a situação atual, nem mesmo em campo neutro. Queremos todos que a guerra acabe o mais rápido possível", lê-se no comunicado divulgado no site oficial e redes sociais da federação.

A primeira seleção a negar jogar contra a Rússia foi a da Polónia, na manhã de sábado. Seguiu-se a Suécia e, agora, a Chéquia.