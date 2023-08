Chelsea volta a apresentar um reforço, agora para a baliza

Um dia depois do anúncio de Axel Disasi, os blues apresentam o guarda-redes Robert Sánchez, ex-Brighton.

Há mais uma cara nova no plantel do Chelsea. Robert Sánchez deixou o Brighton e foi apresentado este sábado como reforço do clube londrino, que paga cerca de 29 milhões de euros pelo internacional espanhol. Assinou por sete temporadas.

Sánchez, de 25 anos, estava no Brighton desde 2014.

Ontem, recorde-se, o Chelsea oficializou a contratação de Axel Disasi, central que alinhava no Mónaco e custou por 45 M€. O contrato é de seis épocas.

Nkunku, Ugochunkwu, Jackson, Diego Moreira e Ângelo eram os reforços dos blues já antes confirmados.