Chelsea vence Everton e continua sem perder com Thomas Tuchel

O Chelsea consolidou o quarto lugar da Premier League e aumentou a vantagem pontual sobre o Everton, ao vencer por 2-0 na receção aos toffees, em jogo da 27.ª jornada.

Os blues inauguraram o marcador aos 31 minutos, através de um autogolo de Ben Godfrey, e fixaram o resultado aos 65, na sequência de uma grande penalidade convertida por Jorginho, a castigar falta do guarda-redes Jordan Pickford sobre Kai Havertz.

O Chelsea continua sem perder qualquer jogo desde que Thomas Tuchel assumiu a equipa, tendo alcançado a sexta vitória em nove jogos na Premier League sob o comando do técnico alemão.

A formação londrina mantém-se no quarto lugar da competição, com 50 pontos, agora com mais quatro do que o Everton, que ocupa o quinto posto, com 46 e menos um jogo. Os toffees podem ser ultrapassados pelo West Ham, caso os hammers em sétimo, com 45 pontos, vençam hoje na receção ao Leeds, no fecho da 27.ª ronda.

O médio internacional português André Gomes voltou a ser titular na formação do Everton, que não perdia fora de casa há mais de quatro meses, desde 01 de novembro.