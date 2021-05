Chelsea vence e fica a dois pontos do terceiro lugar do Leicester

O triunfo do Chelsea, que passa a somar 61 pontos, foi garantido com dois golos do alemão Kai Havertz, aos 10 e 49 minutos.

O Chelsea venceu por 2-0 o Fulham, para a 34.ª jornada da Premier League, e encurtou para dois pontos a diferença para o terceiro classificado, o Leicester, que na sexta-feira empatou com o Southampton (1-1).

O triunfo do Chelsea, que passa a somar 61 pontos, no quarto lugar da liga inglesa, liderada pelo "quase campeão" Manchester City, com 80, foi garantido com dois golos do alemão Kai Havertz, aos 10 e 49 minutos.

Com esta derrota, a quinta nos últimos seis jogos, o Fulham, que apresentou a titular o português Ivan Cavaleiro, mantém-se no 18.º lugar, com 27 pontos, e em zona de despromoção.

O Manchester City venceu o Crystal Palace por 2-0 e deu mais um passo rumo ao título, que pode assegurar no domingo, caso o Manchester United não pontue frente ao Liverpool.

Em Londres, com João Cancelo no "onze" titular, a equipa de Pep Guardiola chegou aos golos que garantiram a 25.ª vitória na prova no segundo tempo, por intermédio de Sérgio "Kun" Aguero, aos 57 minutos, e Ferran Torres, aos 59.

A quatro jornadas do fim, o City, que na época passada viu o Liverpool "roubar-lhe" o tricampeonato, lidera a Liga inglesa, com 80 pontos, mais 13 do que o Manchester United, que é segundo, com 67.

O Aston Villa venceu por 2-1 em casa do Everton, com golos de Ollie Watkins, aos 13 minutos, e do holandês Anwar El Ghazi, aos 80. O Everton, com o português André Gomes a titular e João Virgínia no banco, reduziu por Dominic Calvert-Lewin, aos 19.

O Everton ocupa a oitava posição da tabela da Premier League, com 52 pontos, agora mais longe dos lugares que dão acesso às provas europeias, enquanto o Aston Villa segue um lugar atrás (9.º), com 48.

Na procura da tranquilidade classificativa, o Brighton venceu na receção ao Leeds United, por 2-0, com golos do alemão Pascal Gross, aos 14 minutos, de grande penalidade, e Daniel Welbeck, aos 79.

O Brighton segue no 14.º posto, com 37 pontos, 10 acima do Fulham, que é o primeiro clube abaixo da linha de despromoção, enquanto o tranquilo Leeds United é 10.º, com 47.