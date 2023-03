Chelsea vence com assistência de Enzo, Porro também assiste em triunfo do Tottenham

Tottenham reforça quarto lugar na Liga inglesa, Chelsea vence fora cinco meses depois.

O Tottenham reforçou, este sábado, o precioso quarto lugar na Liga inglesa, ao vencer por 3-1 na receção ao Nottingham Forest, numa 27.ª jornada em que o Chelsea regressou aos triunfos fora de casa, cinco meses depois.

O avançado Harry Kane, segundo melhor marcador do campeonato, com 20 golos, abriu caminho à vitória do Tottenham, ao bisar aos 19 e 35 minutos (o primeiro após assistência do ex-sportinguista Pedro Porro e o segundo de grande penalidade), tendo o sul-coreano Heung-Min Son aumentando a vantagem, aos 62.

Os visitantes reduziram, aos 81 minutos, por Joe Worrall, mas um penálti falhado pelo ganês Andre Ayew, aos 90+5, deixou mais tranquilos os spurs, que aproveitaram a surpreendente derrota do Liverpool em Bournemouth, por 1-0, para consolidar a quarta posição da Premier League, a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

O Tottenham aumentou para seis pontos a vantagem sobre o Liverpool (que pode ser ultrapassado pelo Newcastle, caso os magpies ganhem no domingo na receção ao Wolverhampton) e ficou a apenas um ponto do Manchester United, terceiro colocado, mas com menos dois jogos disputados.

O Chelsea também ganhou algum ânimo na corrida pelos lugares europeus, ao vencer pela mesma margem (3-1) no estádio do Leicester, graças aos tentos marcados por Ben Chilwell (11 minutos), pelo alemão Kai Havertz (45+6, num duplo chapéu, pois a assistência do ex-benfiquista Enzo Fernández foi efetuada dessa forma) e pelo croata Mateo Kovacic (78).

O avançado português João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, foi titular e esteve muito ativo, tendo acertado no poste, aos 23 minutos, e visto um golo ser invalidado por fora de jogo pouco depois, antes de ser substituído, no arranque da segunda parte.

O compatriota Ricardo Pereira foi totalista na defesa do Leicester, que chegou a restabelecer o empate 1-1, aos 39 minutos, através do zambiano Patson Daca, mas não evitou que os blues festejassem a primeira vitória na condição de visitantes desde 16 de outubro de 2022, quando se impuseram por 2-0 no reduto do Aston Villa.

A série de oito partidas sem vencer fora de casa terminou, mas o Chelsea ainda precisa de recuperar muito terreno para atingir os postos de acesso às competições europeias, ocupando um longínquo 10.º lugar, enquanto o Leicester está ainda pior, em 16.º, tendo terminado o jogo de hoje com 10 jogadores, devido à expulsão do belga Wout Faes, aos 87 minutos.

O Brighton poderia ter apanhado o Newcastle no sexto lugar, mas empatou 2-2 no estádio do Leeds, penúltimo classificado, enquanto o Everton ganhou alento na luta pela manutenção no escalão principal, ao bater o Brentford por 1-0, graças a um golo de Dwight McNeil, logo no primeiro minuto.