Chelsea vence Brighton na primeira jornada da Liga inglesa

Dos reforços, só Werner e Havertz foram titulares.

O Chelsea venceu esta segunda-feira por 3-1 na deslocação ao Estádio do Brighton, no encontro da primeira jornada da liga inglesa, com golos do médio Jorginho e dos defesas Reece James e Kurt Zouma.

Com os reforços Timo Werner, ex-Leipzig, e Kai Havertz, ex-Bayer Leverkusen, no onze inicial, o treinador Frank Lampard viu o ponta de lança alemão ganhar uma grande penalidade, face a uma falta do guarda-redes Mathew Ryan, que viria a ser convertida pelo italiano Jorginho, aos 23 minutos.

A resposta dos "seagulls" só surgiu nos segundos 45 minutos, quando o belga Leandro Trossard (54), com um remate bem colocado à entrada da área, bateu Kepa Arrizabalaga e repôs a justiça no marcador para relançar o resto do desafio.

Contudo, o Brighton voltaria a pecar na zona defensiva e a permitir espaço, desta vez para o lateral inglês Reece James (56) disparar do meio da rua para nova vantagem londrina, assistindo, depois, o francês Kurt Zouma (66) na cobrança de um pontapé de canto.

Horas antes, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, triunfou (2-0) em casa do Sheffield United, num encontro em que Daniel Podence e Pedro Neto assistiram para os golos dos Wolves.